Çankırı’da, Kore Savaşı’na giderek şehit düşen Türk askerilerinin yakınlarının hasretlerinin giderilmesi için önemli bir projeye imza atılıyor.

Çankırı Terörle Mücadele Ve Vazife Kahramanları Derneği tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde, 72 yıl önceki Kore Savaşı’nda şehit düşen askerlerin kabirleri ile şehit yakınları buluşturulacak.

Şehit yakınlarının hasretini gidermek için hayata geçirilen proje için girişimler sürdürülüyor. Çankırı'da yaklaşık 20'den fazla Kore şehidi ile görüşen dernek yönetimi, Kore Savaşı’nda şehit düşen Türk askerlerinin kardeşleri, çocukları ve torunları ile iletişim kurdu.

Tamamlanacak olan çalışmaların neticesinde, yaklaşık 20 şehidin yakını akrabalarının kabirlerini ziyaret edecek.

“En kısa zamanda projemizi tamamlayıp yolculuğumuza çıkacağız”

Proje hakkında bilgi veren Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları Derneği Çankırı Şubesi Başkanı Şenol Bayram, “Çankırı Terörle Mücadele Vazife Kahramanı Derneği olarak Kore şehitlerini aileleri ile buluşturmak için var gücümüzle uğraşıyoruz. İnşallah en kısa zamanda projemizi tamamlayıp yolculuğumuza çıkacağız. Ailelerimizin özlemini, hasretini bir an önce sonlandıracağız” dedi.

“70 yıllık bir özlemin giderilmesi için taşın altına elimizi koyduk”

Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları Derneği Çankırı Şubesi Başkan Yardımcısı Okan Sütçüoğlu ise gerçekleştirilecek proje ile yarım asırdan fazla süredir devam eden hasretin sonlandırılacağını belirterek, “Çankırı Terörle Mücadele Vazife Kahramanı Derneği Çankırı Şubesi olarak birçok faaliyeti gündeme getirip, kendi çapımızda yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız faaliyetler tüm şehitlerimizi kapsıyor. Bunların içerisinde yakın dönem şehitleri olduğu gibi, Kıbrıs, Kore ve İstiklal Savaşı dönemine inen faaliyetler oluyor. Biz Allah’ın izni ile şehit yakınlarımızı Kore’deki şehitlerimizin kabirleri ile buluşturmak istiyoruz. Bu faaliyetimiz gerçekleşecek inşallah" dedi.

Çankırılı 30 civarında Kore şehidi olduğunu söyleyen Sütçüoğlu, "Bunun dışında kayıp olan şehitlerimiz de var. Bizler dernek olarak araştırmalarımızı yaptık e neticesinde de hayatta olan Kore şehitlerimizin yakınlarına ulaştık. Kardeşleri, çocukları, torunları hayatta olanlar var. Onların da derneğimize ulaşarak özlemlerini giderme çabaları var. Biz de buna sessiz kalmayacağız. Dernek başkanımız ve yönetim kurulumuzla karar aldık. Bunu Genel Merkezimizle paylaştık. Çankırı Terörle Mücadele Vazife Kahramanı Derneği Genel Başkanı Emrullah Aktaş’ın da girişimleri ile proje çerçevesinde şehit yakınlarımızı Kore’ye götüreceğiz. Çevremizden ve büyüklerimizin de desteğini bekliyoruz. Bu buluşma Çankırı ve Türkiye tarihi için çok önemli olacak. Çünkü 70 yıllık bir özlemin giderilmesi için taşın altına elimizi koyduk” diye konuştu.

“Ağabeyimi görmek, kabrini ziyaret etmek istiyorum”

Çankırı’nın Eldivan ilçesinde yaşayan Huriye Mamaş, Kore’de şehit düşen kardeşinin kabrini görmeyi çok istediğini söyleyerek, “Bekir ağabeyim, Kore savaşına gitti. Kore’de öldü. Bir daha da kendisini görmedik. Çok özlüyoruz, özlemez olur muyuz? Allah nasip etti, orada şehit oldu. Ağabeyimle tarlada çift sürüyorduk. Ben 9 yaşındaydım. Sonra ağabeyimin şehitlik mektubu gelmiş. Annem Çankırı’ya gitti, oradan aldı. Sonra mektubu okuyanlar, ‘oğlun şehit oldu’ demiş. Ondan sonra annem köye geldi, herkes ağladı. Ağabeyimi görmek istiyorum, kabrini ziyaret etmek istiyorum. İnşallah oraya gidebiliriz” dedi.

“Şehit kabirlerini görmeyi çok istiyoruz”

Müslüm Mamaş isimli vatandaş ise derneğin mücadelesi şehit olan akrabalarını görebileceklerini kaydederek, “Şehitlerimizi görmek için derneğimizin aracılığı ile gitmek istiyoruz. Onlar da bunun için çok mücadele ediyor. Onların da mücadelesi ile inşallah gideceğiz. Şehit kabirlerini çok görmeyi istiyoruz” ifadelerini kullandı.