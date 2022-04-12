Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 16:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kore gazisi Celkan, Kilis'te mezarı başında anıldı
[Fotoğraf: AA]
Kore Savaşı'nda gösterdiği kahramanlıklar dolayısıyla Cumhurbaşkanlığınca takdirname verilen emekli Kıdemli Yüzbaşı Kamil Celkan, Kilis'te mezarı başında dualarla anıldı.
İzmir'de 11 Nisan 2020'de kaldığı huzurevinde 97 yaşında vefat eden Celkan için Asri Mezarlığındaki kabri başında anma programı yapıldı.
Programda, Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.
Programa, Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit ve Celkan'ın yakınları katıldı.
Etiketler: Kilis
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