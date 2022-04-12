Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 16:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Nisan ayında yağan kar, Erciyes'i beyaza bürüdü
[Fotoğraf: İHA]
Nisan ayında Kayseri'ye yağan kar, Erciyes Dağı'nı beyaza bürüdü.
Nisan ayında Kayseri'ye yağan kar, Erciyes Dağı'nı beyaza bürüdü.
Kayseri'de sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda da kar yağışı etkisini artırdı.
Nisan ayında yağan kar ile beraber Erciyes beyaza büründü.
Etiketler: Kayseri Kar Yağışı
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