Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Kıravdan Mahallesi Örenler mevkisindeki sit alanında iş makinesiyle kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgede bazı noktaların kazıldığını tespit eden ekipler, çok sayıda alet ve malzeme ele geçirdi.

Kazı yapan iki zanlı "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan gözaltına alındı.