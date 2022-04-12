Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
AÖF sınav sonuçları nasıl sorgulanır? Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin 2 ve 3 Nisan'da yapılan 2021-2022 Bahar Dönemi ara sınav sonuçları açıklandı. AÖF bahar dönemi sınav sonuçları nasıl sorgulanır? 2022 AÖF sınav sonuçları...
Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 81 il, 29 ilçe ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 129 sınav merkezinde 4 oturumda gerçekleştirilen Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi ara sınav sonuçları ilan edildi.
AÖF sınav sonuçları nasıl sorgulanır?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin 2 ve 3 Nisan'da yapılan 2021-2022 Bahar Dönemi ara sınav sonuçları açıklandı.
Öğrenciler, sınav sonuçlarına "aosogrenci.anadolu.edu.tr" internet adresinden erişebilecek.
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