Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 15:57Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hatay'da kuşların barınma alanlarına çöp ve moloz dökülüyor
[Fotoğraf: İHA]
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuşların barınma alanı olan sazlık ve sulak alanlara moloz ve çöp dökülmesi tepkiye neden oldu.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuşların barınma alanı olan sazlık ve sulak alanlara moloz ve çöp dökülmesi tepkiye neden oldu.
Çevreci Salih Yücel, ilçeye bağlı Yeşilada Mahallesinde, yüzlerce kuş türü yaşayan sazlık alanın, hafriyat ve çöp dökülerek kirletildiğini söyledi.
Yücel, `Nerede böyle sulak alan veya sazlık alan varsa oraya hemen insanlar çöp ve moloz dolduruluyor. Doğayla bir bütün olarak ilerlememiz gerekirken doğaya zarar vermek için her şeyi yapıyoruz. Bu alan yine canlıların kullandığı bir alan ama çöp ve molozdan geçilmiyor. Bunlar sadece canlılara değil insanlara da zarar verir ve doğa bizden intikamını en sonunda alır` dedi.
Etiketler: Hatay Çevre Kirliliği
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