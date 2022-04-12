Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 15:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı.
Jandarma ekiplerinin istihbarat çalışması sonucu O.K. (28) ve İ.K'nın (60) iş yerleri ve evlerinde yapılan aramada 30 gram kubar esrar ele geçirildi.
İşlemleri tamamlanan şüphelilerden İ.K, serbest bırakıldı, O.K. tutuklandı.
Etiketler: Manisa Uyuşturucu
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