Jandarma ekiplerinin istihbarat çalışması sonucu O.K. (28) ve İ.K'nın (60) iş yerleri ve evlerinde yapılan aramada 30 gram kubar esrar ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanan şüphelilerden İ.K, serbest bırakıldı, O.K. tutuklandı.