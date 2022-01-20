Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "uyuşturucu ticareti yapmak, yaralama ve dolandırıcılık" gibi 11 suçtan aranan ve 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan F. A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, kayıtlı hiçbir adresi bulunmayan 40 yaşındaki F.A'nın, merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti.

Eve yapılan baskında gözaltına alınan F.A, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.