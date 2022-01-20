Batman etkili olan kar yağışı nedeniyle olası olumsuzlukların önüne geçebilmek için eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Batman geneli ve ilçelerinde yaşanan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı bugün Halk Eğitim Merkezi de dahil olmak üzere eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Aynı zamanda engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacak.