Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 11:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Batman'da eğitime bir gün ara verildi
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Batman merkez ve tüm ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Batman etkili olan kar yağışı nedeniyle olası olumsuzlukların önüne geçebilmek için eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Batman geneli ve ilçelerinde yaşanan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı bugün Halk Eğitim Merkezi de dahil olmak üzere eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Aynı zamanda engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacak.
Etiketler: Batman Kar Yağışı
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