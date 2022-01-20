Konya'da yürütülen "Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi" çerçevesinde, Mevlana Müzesi çevresindeki dar gelirli ailelerin yaşadığı 1108 konutun doğal gaz dönüşümü gerçekleştirildi.

Kaymakamlık artık kömür yerine doğal gaz için sosyal yardım yapacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü proje doğrultusunda kömürden dönüşümü yapılan konutlarda yaşayanlara doğal gaz yardımı yapılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kentte hava kirliliğinin en yoğun olduğu bölgede maddi imkânsızlıklarından dolayı kömür yakmak zorunda kalan vatandaşları doğal gazla buluşturduklarını söyledi.

İlk etapta tespit edilen 1108 konutta doğal gaz dönüşüm çalışmaları tamamlandı.