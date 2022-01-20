Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 10:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AUZEF bütünleme (telafi) sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? AUZEF bu hafta sonu sınav yok mu?
AUZEF bütünleme sınavları için sınav giriş belgesi bekleyen adaylara kurumdan önemli bir duyuru geldi. Peki AUZEF bütünleme sınavları ertelendi mi ne zaman yapılacak?
AUZEF bütünleme sınavları ertelendi mi?
İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada
“Değerli Öğrencilerimiz, mevcut ve devam edeceği ön görülen olumsuz hava şartları nedeniyle 22-23 Ocak 2022 tarihinde yapılması planlanan telafi (bütünleme) sınavı ileri bir tarihe ertelenmiştir.” denildi.
AUZEF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak?
Sınavların ertelenmesinin ardından kurumdan yapılan açıklamada Sınavın yapılacağı tarih, hava şartları göz önünde bulundurularak en kısa sürede duyurulacaktır.
Etiketler: Açıköğretim Sınav Takvimi
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