Seçmeli ders süresi uzatıldı mı? Seçmeli ders seçme son gün ne zaman?

Sınavların ertelenmesinin ardından kurumdan yapılan açıklamada Sınavın yapılacağı tarih, hava şartları göz önünde bulundurularak en kısa sürede duyurulacaktır.

“Değerli Öğrencilerimiz, mevcut ve devam edeceği ön görülen olumsuz hava şartları nedeniyle 22-23 Ocak 2022 tarihinde yapılması planlanan telafi (bütünleme) sınavı ileri bir tarihe ertelenmiştir.” denildi.

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada

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