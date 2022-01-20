Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 10:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir’de trafik kazası: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir’de iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Balıkesir’de sabah saatlerinde Göçmen Konutları mevkisinde meydana kazada iki araç kafa kafaya çarpıştı.
Kaza sonucu araçlarda bulunan N.M, D.A, F.A ve S.I isimli vatandaşlar hafif şekilde yaralandı.
Olay yerinden geçen diğer araçların ihbarı sonrası kaza alanına gelen itfaiye ekipleri bölgede başka bir kaza yaşanmaması için tedbir alındı.
Yaralanan 4 kişiye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
Yaralılar hastaneye sevk edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Balıkesir Trafik Kazası
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