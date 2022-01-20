Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de cep telefonu operasyonu
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen gümrük kaçağı cep telefonu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yapanlara yönelik yapılan operasyonda yakalanan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Polis ekiplerince gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yapanlara yönelik 5 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası 18 Ocak'ta Kayseri, Şırnak ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 zanlı yakalanmış, gümrük kaçağı 130 cep telefonu ile 5 bin telefon aksesuarı ele geçirilmişti.
Etiketler: Hırsızlık Kaçakçılık Kayseri
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