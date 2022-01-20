E-Okul nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2007 yılında kullanıma açılan hizmet sistemi olan E okul sistemi ile öğrencinin eğitime başladığı günden itibaren mezun olana kadar takip edilen süreci tüm detaylarıyla ulaşabileceğimiz sistemdir. Tüm özel veya resmi anasınıfı, ilköğretim, ortaöğretim ve lise kurumlarının kullanması gereken bir yazılımdır.

Veli bilgilendirme sistemi ve yönetim sistemi olarak iki farklı girişi vardır.

E-Okul sistemine giriş yapmak için öncelikle https://e okul.meb.gov.tr adresine giriş yapmalısınız.

E-Okul veli bilgilendirme sistemine girdiğinizde karşınıza çıkacak sayfada, ilk olarak resimde verilen sayıları doğru bir şekilde kodlayınız.

Sonra öğrencinin T.C. kimlik numarasını giriniz.

Son olarak da öğrencinin okul numarasını girdikten sonra tamam butonuna tıklayınız.

Daha sonra karşınıza çıkan sayfadan öğrenci fotoğrafı ile birlikte bazı kimlik bilgilerine girerek veli bilgilendirme sistemine giriş yapabilirsiniz.

E-Okul veli bilgilendirme sistemine giriş yaptıktan sonra öğrencinin okulla ilgili durum bilgilerini, okul ve öğrenci ile ilgili tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz.

E- Okul VBS Girişi İçin Tıklayın

E-Okul VBS veli girişi nasıl yapılır?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, velilerin çocuklarının ders başarılarını, sonuçlarını takip edebileceği bilgilendirme yazılımıdır. Online site üzerinden öğrenci bilgilerine ulaşımı sağlar. Veliler tarafından sıklıkla kullanılan bu sistem ile eğitim bilgilerine kolaylıkla ulaşılabiliyor.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemine Giriş İçin Tıklayınız

Yukarıda ki linke tıkladıktan sonra üst kısımda yer alan 'Veli Bilgilendirme Sistemi Giriş' bölümüne tıklayınız.

O bölümün altında yer alan 'Öğrenci T.C. Kimlik No' ve 'Öğrenci Okul No' kısımlarını doldurup yandaki kutuda yazan rakamları sağ taraftaki boş alana giriniz.

Ardından açılan sayfada karşınıza her açılışta farklı sorular gelecektir. Bu sorular öğrencinin kimlik bilgilerini doğrulamak amaçlıdır. Bilgileri doğru ve eksiksiz girdikten sonra öğrencinin fotoğrafını seçiniz.

İşlemleri yaptıktan sonra alt kısımda yer alan 'Tamam' butonuna tıklayınız.