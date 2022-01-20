Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 09:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de inşaat malzemesi çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde inşaat malzemesi çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Doğanay Mahallesi'nde S.G'ye ait arsadaki çeşitli inşaat malzemelerinin çalınması üzerine zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayın şüphelileri F.T, O.A. ve G.D'yi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Çalınan malzemeler de sahibine teslim edildi.
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