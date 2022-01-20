Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Akkapı ve Barbaros mahallelerinde 5 ayrı adreste, Yüreğir ilçesinde bulunan bir adreste ve otoyolda kaçak ve sahte ürün olduğu bilgisine ulaştı.

Polis bu adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

Yapılan baskında 3 milyon 640 bin kaçak makaron, 175 bin adet doldurulmuş kaçak sigara, 470 kilo kıyılmış kaçak tütün, 2 elektronik sigara dolum makinası, 2 sigara dolumunda kullanılan kompresör, 2 bin paket kaçak elektronik sigara kartuşu, ve 525 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Olaylarla ilgili 5 zanlı gözaltına alındı.