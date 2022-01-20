Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 09:46Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Adana'da 4 bin 150 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Adana’da kaçakçılık ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Aramada, 4 bin 150 litre sahte içki ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Akkapı ve Barbaros mahallelerinde 5 ayrı adreste, Yüreğir ilçesinde bulunan bir adreste ve otoyolda kaçak ve sahte ürün olduğu bilgisine ulaştı.
Polis bu adreslere eş zamanlı baskın yaptı.
Yapılan baskında 3 milyon 640 bin kaçak makaron, 175 bin adet doldurulmuş kaçak sigara, 470 kilo kıyılmış kaçak tütün, 2 elektronik sigara dolum makinası, 2 sigara dolumunda kullanılan kompresör, 2 bin paket kaçak elektronik sigara kartuşu, ve 525 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Olaylarla ilgili 5 zanlı gözaltına alındı.
Etiketler: Adana Kaçakçılık Makaron Sigara
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