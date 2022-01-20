Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 09:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi...
Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? Yurt içi piyasalar, bugün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararına odaklandı. Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Politika faizi ne kadar olacak?
Yurt içi piyasalar, bugün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararına odaklandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak.
Saat 14.00'te yılın ilk faiz kararı açıklanacak.
Geçen yılın son PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 15'den yüzde 14 seviyesine çekilmişti.
Ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit bırakacağını tahmin ediyor. Analistler, hafta genelinde yurt içinde faiz kararı ve karar metninde verilecek mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.
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