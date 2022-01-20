Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 10:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Seçmeli ders süresi uzatıldı mı? Seçmeli ders seçme son gün ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı, seçmeli dersler için tercih sürecinin olumsuz hava şartları nedeniyle 7 Şubat saat 17.00’a kadar uzatıldığını açıkladı.
Olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda eğitime ara verilmesi nedeniyle öğrenciler, seçmeli dersler için yapacakları tercih süreçlerinin uzatılmasını istedi. Bakanlık da gelen talepler üzerine tercih sürecini 7 Şubat tarihine kadar uzattı.
Tercihler 7 Şubat'a kadar yapılabilecek
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için yarın sona erecek tercih süreci, 7 Şubat saat 17.00'ye kadar uzatıldı. Ortaokul ve liselerde seçmeli derslerin seçimi için tercih süreci, olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerin okula gidememesi dolayısıyla gelen talepler doğrultusunda Bakanlık tarafından uzatıldı."
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı
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