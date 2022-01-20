Olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda eğitime ara verilmesi nedeniyle öğrenciler, seçmeli dersler için yapacakları tercih süreçlerinin uzatılmasını istedi. Bakanlık da gelen talepler üzerine tercih sürecini 7 Şubat tarihine kadar uzattı.

Tercihler 7 Şubat'a kadar yapılabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için yarın sona erecek tercih süreci, 7 Şubat saat 17.00'ye kadar uzatıldı. Ortaokul ve liselerde seçmeli derslerin seçimi için tercih süreci, olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerin okula gidememesi dolayısıyla gelen talepler doğrultusunda Bakanlık tarafından uzatıldı."