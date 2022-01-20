Aksaray İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde 25 yaşındaki Batuhan İ.'nin uyuşturucu ticareti, merkeze bağlı Sağlık beldesinde ise 24 yaşındaki Yasin K.'nın hem uyuşturucu ticareti hem de silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelileri 22 gün boyunca teknik ve fiziki takibe alan jandarma ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 adrese operasyon düzenledi.

Şüpheliler gözaltına altına alınırken, evde, kömürlükte ve bahçelerde jandarma narkotik köpeği "Kaput" ile birlikte arama yapıldı.

Aramalar sonucunda 1 kilo 20 gram uyuşturucu madde, 50 cc sıvılaştırılmış uyuşturucu, 52 adet uyuşturucu hap, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kama ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.