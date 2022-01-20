Ordu Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın, kentte yapılan test çalışması sonucunda pozitif vakaların yarısının Omicron varyantı olduğunu belirtti.

Ülkedeki vaka sayılarına paralel halde artış gösteren kentte, Omicron'a bağlı olarak vaka sayılarında bir artış söz konusu.

Vaka sayıları kısıtlama dönemi ile paralel

Yapılan aşılar sonrasında pandemi hızının azaldığını söyleyen Aydın, geçen yıl pek çok kısıtlama tedbirine rağmen bu vaka oranlarına sahip olunduğuna dikkat çekti.

Aynı zamanda aşılama hızıyla birlikte bağışıklık seviyesinin yükseldiğini, normalleşme dönemine girip, sosyalleşmemize rağmen vaka sayılarının geçen yıl paralel seyrettiğini belirtti.

Sürekli olarak mutasyona uğrayan koronavirüsün tek çaresinin aşı olmadığını, kişisel hijyen, sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda tedbiri elden bırakmamak gerektiğini söyledi.

Öte yandan mutasyonlar nedeniyle virüsün ne kadar güçlenebileceği öngörülemediğinden misafirlikleri azaltmanın, ofis ortamında mesafeyi korumanın faydalı olacağına dikkat çekti.

