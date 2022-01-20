Ordu'da vakaların yarısı 'Omicron' varyantı
Ordu’da test amaçlı yapılan çalışmada artan vakaların yarısının Omicron varyantı olduğu tespit edildi. Delta varyantına göre daha hızlı bulaşan Omicron’un ilerleyen zamanlarda daha baskın hale gelebileceği düşünülüyor.
Ordu Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın, kentte yapılan test çalışması sonucunda pozitif vakaların yarısının Omicron varyantı olduğunu belirtti.
Ülkedeki vaka sayılarına paralel halde artış gösteren kentte, Omicron'a bağlı olarak vaka sayılarında bir artış söz konusu.
Vaka sayıları kısıtlama dönemi ile paralel
Yapılan aşılar sonrasında pandemi hızının azaldığını söyleyen Aydın, geçen yıl pek çok kısıtlama tedbirine rağmen bu vaka oranlarına sahip olunduğuna dikkat çekti.
Aynı zamanda aşılama hızıyla birlikte bağışıklık seviyesinin yükseldiğini, normalleşme dönemine girip, sosyalleşmemize rağmen vaka sayılarının geçen yıl paralel seyrettiğini belirtti.
Sürekli olarak mutasyona uğrayan koronavirüsün tek çaresinin aşı olmadığını, kişisel hijyen, sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda tedbiri elden bırakmamak gerektiğini söyledi.
Öte yandan mutasyonlar nedeniyle virüsün ne kadar güçlenebileceği öngörülemediğinden misafirlikleri azaltmanın, ofis ortamında mesafeyi korumanın faydalı olacağına dikkat çekti.
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