Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 12:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da aracıyla seyir halindeyken tabancayla vurulan kişi, hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, aracıyla seyir halindeyken husumetlisi tarafından tabancayla vurulan kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Karaali Mahallesinde yaşayan Muhammet A. (35), otomobiliyle seyir halindeyken, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen O.A. tarafından silahla bacağından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet A, ilk müdahalesinin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, şüpheli O.A'yı gözaltına aldı.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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