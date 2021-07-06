Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlük hava tahmin raporuna göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor.

Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Eskişehir, Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Yağışlar sabah saatlerinden itibaren İstanbul ile zamanla Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Kütahya’da kuvvetli düşecek.

Özellikle İstanbul'un Anadolu Yakası ve Boğaz çevrelerinde yağışların giderek artması bekleniyor. Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevrelerinde de yer yer çok kuvvetli yağışların etkisini gösterebileceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Yetkililer sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyardı.

TRT Haber'e konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, hem “turuncu alarm”ın hem de “süper hücre”nin ne demek olduğunu anlattı. Demirhan, özellikle “süper hücre” ihtimalini değerlendirerek, hortum ve dolu ihtimaline dikkat çekti.

[İTÜ Meteoroloji Böl. Öğr. Ü. Dr. Deniz Demirhan]

Süper hücre nedir?

"Süper hücre, yukarı seviyede çok soğuk bir hava varsa ve bu çok soğuk hava, biz buna oluk diyoruz, oradaki çevresine göre daha alçak bir basıncın bizim bölgemize doğru hareket etmesiyle birlikte o bölge soğumaya başlar ve yer seviyesindeki bu sıcak, nemli hava da o soğumanın etkisiyle daha hızlı bir şekilde… Normalde zaten yer seviyesindeki sıcak ve nemli hava yukarı doğru çıkar ama eğer yukarı seviyede soğuk bir hava varsa, alçak, çevresine göre daha alçak bir basınç varsa eğer bunun etkisiyle daha güçlü bir şekilde yukarıya doğru çıkar. Ve yukarıya çıkmasıyla birlikte bizim kümülanümbüs dediğimiz çok güçlü büyük bulutların oluşmasına sebep olur. Bunlar yer seviyesinden başlar, yaklaşık 10 kilometreye kadar uzanabilir bu bulutlar. İşte bu bulutlar o çok kuvvetli yağışların oluşmasına neden olan bulutlardır. Bunlar aynı zamanda çok bölgesel oluşabilir ve hortumlara da sebep olabilir. Bunların çok güçlü olanlarına biz süper hücre diyoruz.

Burada süper hücre gelişecek mi bundan tam emin değilim. Çünkü şöyle bir şey; evet çok kuvvetli bir sistem var şu anda. Bunun sebebi de yukarı seviyede yaklaşık 5 bin metre civarlarında bir soğuk havanın, bir oluk dediğimiz bizim bir alçak basıncın etkisi altındayız.

Hortum olabilir, doluya dönüşebilir

Ve bu alçak basınç yer seviyesindeki o nemli ve sıcak havanın daha hızlı bir şekilde yukarıya doğru hareket etmesini sağlıyor ve yukarı doğru hareket eden nemli ve sıcak hava orada yoğuşup kuvvetli yağışlar oluşturuyor. Bunun sebebi tamamen meteorolojik şu anda. Eğer tabii bu biraz daha güçlenirse bir süper hücreye dönüşebilir. Bir hortum olayına da dönüşebilir bazı bölgelerde ve doluya da sebep olabilir. Özelikle kıyı şeridinde yani Kırklareli’nden başlayıp Bartın’a kadar olan kıyı şeridinde hortum ihtimali olabilir tabii ki buna bağlı olarak. Ve belirli bölgelerde de yine dolu ihtimali de ortaya çıkabilir.

Bunlar konusunda net konuşamıyoruz çünkü dolu ve hortum olayları bölgesel ve çok ani olarak gelişen olaylardır. Onun için tedbiri elden bırakmamak gerekli ama nerde ne zaman oluşur onunla ilgili de net bir bilgi ne yazık ki elimizde olamıyor her zaman. Tahmini zor bir olay çünkü ve bu çok kuvvetli yağışlara da sebep olacak. Zaten turuncu alarm olmasının sebebi de o. Yani turuncu alarm evet tehlikeli demek ama bir yandan da sık rastlanmayan anlamına da gelir. Yani bu yağış bizim her zaman gördüğümüz yağışlardan olmayabilir.

Orman yangınlarına dikkat

Çok kuvvetli, onlardan çok daha kuvvetli olabilir. Su baskınlarına sellere, heyelana da sebep olabilir, özellikle Karadeniz bölgesinde. Çünkü Doğu Karadeniz’de de kuvvetli yağış bekleniyor. Orta Karadeniz’de pek değil. Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde bekleniyor ama bu bölgelerde eğimli araziler çok fazla. Batı Karadeniz’de de yine eğimli arazi çok var ve buna bağlı olarak, arazinin eğimine bağlı olarak heyelan görülebilir, can kayıpları olabilir. Dikkat etmek gerekli ve bunun yanı sıra bu olay yukarı seviyedeki soğuk hava aynı zamanda çok kuvvetli. Elektrik akımından kaynaklı şimşek ve bulut içindeki elektrik akımı kaynaklı şimşek ve yıldırım olaylarıyla karşılaşabiliriz. Orman yangınları özellikle İç Anadolu bölgesinde, İç Anadolu Bölgesi’nin kuzey kesimlerinde, daha kuru olan bölgelerde… Akdeniz Bölgesi’nin doğusunda da yağış bekleniyor. Bu bölgelerde de yine yıldırım ihtimali ortaya çıkarsa eğer kuru olan bu bölgelerde yıldırımla beraber orman yangınları da ortaya çıkabilir.

"Elektrik arızaları çıkabilir. Sel sularından kaçınmalı"

Ve sadece orman yangını değil bizim evlerimizde, Trakya, Marmara, Ege’nin kuzey kesimlerinde olan bütün evlerde, Karadeniz’deki bütün evlerde yine elektrik ile ilgili arızalar çıkabilir. Bunlara dikkat etmek gerekli. Ve bu sel suları tabii çok tehlikeli. Sel suları… İnsanlar çok sıcak havalardan çıktı ve denizi özlediler, havuzda yüzmeyi özlediler ve büyükler olsun çocuklar olsun bu sel sularında yıkanıyorlar. Bunu kesinlikle yapmamak gerekli. Her şeyden önce bakteri var bunların içinde. Temiz değil bu sular kirlilik içeriyor ve bunun yanı sıra tabii elektrik akımı da olabilir.

"Çocukları iç mekanlarda tutmak gerekiyor"

Ve bizler yetişkinler ayak bileğimize kadar gelen suyun içinde bile boğulma ihtimalimiz varken çocuklar bundan çok daha fazla etkilenirler. Bu nedenle çocukları mutlaka iç mekanlarda tutmak gerekli. Sulara maruz kalmamalarını sağlamak gerekli ve yetişkinlerin de dikkatli olmaları gerekli ve mesela iş yerine gidecek olanlar var geçen yıllarda otobanda sel sularıyla karşı karşıya kalmıştık. Yine böyle bir olayla karşılaşılabilir. Otobanların özellikle çukur alanlarında böyle şeyler olabilir. Bunlara dikkat etmek gerekli."