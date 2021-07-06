Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava tahmin raporunu yayımladı.

Kuzey, iç ve batı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu olması tahmin ediliyor.

Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Eskişehir, Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Yağışlar sabah saatlerinden itibaren İstanbul ile zamanla Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Kütahya’da kuvvetli olacak.

Özellikle İstanbul'un Anadolu Yakası ve Boğaz çevrelerinde yağışların giderek artması bekleniyor. Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevrelerinde de yer yer çok kuvvetli yağışların etkisini gösterebileceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Yetkililer sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.