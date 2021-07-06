Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 02:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kur'an kursunda yangın
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da Kur'an kursu olarak kullanılan 5 katlı binanın 3'üncü katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Bazı kursiyerlere ambulansta müdahale edildi.
Gaziaosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1100. Sokak'ta bulunan Sayit Demirci Cami Erkek Kur'an Kursu’nda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangında dumandan etkilenen bazı öğrenci ve öğretmenler, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.
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