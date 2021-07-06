Alınan bilgiye göre, Yolboyun Mahallesi’nde Çine istikametinde seyreden 90 yaşındaki Salih Aydın yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek önce İ.B. yönetimindeki tıra, ardından Ö.K. yönetimindeki süt kamyonuna çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Salih Aydın’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobilde yolcu konumunda bulunan Salih Aydın'ın eşi Rabia Aydın Çine Devlet Hastanesine, Emir Ayşe Adıgüzel ise Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Rabia Aydın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.