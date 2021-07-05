İstanbul Nurtepe'de Anadolu Ajansı Muhabiri Ekrem Biçeroğlu ile motosikletli iki kişi arasında yol verme tartışması yaşandı.

Muhabiri darbettiler

Motosikletli iki kişi, Biçeroğlu'nun yüzünü adeta tanınmaz hale getirdi. Daha sonra iki saldırgan olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından, görüntüleri inceleyen ve plaka sorgusu yapan polis, iki şüpheliyi gözaltına aldı.



İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, "vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olmak suretiyle kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Serbest bırakıldılar



Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Şüphelilerin adliye çıkışında tavırları ve sarf ettikleri sözler tepki çekti.

Anadolu Ajansı Muhabiri Ekrem Biçeroğlu, İstanbul'da yol verme tartışmasında saldırıya uğradı. Saldırıda çenesi kırılan AA Muhabiri Ekrem Biçeroğlu, yaşananları @trthaber’de anlattı. pic.twitter.com/XIAJvKM2VH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 5, 2021

"Konuşmama bile fırsat vermediler"

Saldırıya uğrayan AA Muhabiri Ekrem Biçeroğlu TRT Haber'e konuk oldu. Saldırı anını anlatan Biçeroğlu, şunları söyledi:

"Ben kaza sonrası ilk olarak onların canlarına bir zarar gelmiş midir diye endişelendim. Aracımdan indim ve onlarla konuşmayı denedim. Konuşmama bile fırsat verilmeden saldırıya uğradım. Yere düştüm ve kanlar içinde yerde kaldım. Yerdeyken bile vurmaya devam ettiler. Gerçekten bu bir şehir eşkiyalığı. Mahkemenin verdiği karara bir anlam veremedim. Ellerini kollarını sallayarak, gülerek çıktılar. Bu vandallar en ağır şekilde cezalandırılmalı."