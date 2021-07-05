Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 22:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Rize'de serinlemek için denize giren kişi kayboldu
[Fotoğraf: İHA]
Rize'nin Çayeli ilçesinde denize giren 55 yaşındaki şahıstan bir daha haber alınamayınca arama çalışması başlatıldı.
Rize'nin Çayeli ilçesinde de 54 yaşındaki Hasan Furuncu, serinlemek için denize girdi.
Arkadaşının dalganın yüksekliği konusunda uyarılarını dikkate almayan Furuncu, denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.
Furuncu'nun gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşı kolluk kuvvetlerine haber verdi. Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı.
Ekiplerin kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Rize
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