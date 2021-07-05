Aşı standında görevli sağlık personelinin aşıya teşvik için otogardaki görevliler gibi seslenmesini içeren görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Kütahya Otogarı'nda kurulan aşı standında görevli sağlık personelinin "Sinovac Sinovac, Biontech Biontech" şeklinde bağırarak aşıya davet ettiği video, sosyal medyada hızla yayıldı.https://t.co/SkSfVXmPSw pic.twitter.com/qsDO67Gduf — TRT HABER (@trthaber) July 5, 2021

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşları "Sinovac Sinovac, Biontech Biontech" şeklinde bağırarak aşı olmaya davet eden personel hakkında soruşturma başlatıldığını açıklanmıştı.

Kütahya'da otogarda görevli bir sağlık personelimiz mizahi bir tavırla vatandaşlarımızı aşıya davet ediyordu. Hizmetlerimiz her yerde ancak aşı ciddi bir konudur. Personelimizin soruşturulmasını gerektiren bir durum yok. Ancak aşıyı hepimiz ciddiye almak zorundayız. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 5, 2021

Bakan Koca, konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Koca, "Kütahya'da otogarda görevli bir sağlık personelimiz mizahi bir tavırla vatandaşlarımızı aşıya davet ediyordu. Hizmetlerimiz her yerde ancak aşı ciddi bir konudur. Personelimizin soruşturulmasını gerektiren bir durum yok. Ancak aşıyı hepimiz ciddiye almak zorundayız." dedi.