Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 22:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta otomobil mandaya çarptı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde mandaya çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
K.Y. yönetimindeki otomobil, Kayseri-Sivas kara yolu Gücük Tren İstasyonu karşısında aniden önüne çıkan mandaya çarptı.
Savrularak bariyerlere çarpan otomobilde bulunan S.A, D.Y. ve S.K. yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu arada yaralanan manda sahibine teslim edildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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