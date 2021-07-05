Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 22:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da denizde akıntıya kapılan 2 kişiden biri kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde, denizde akıntıya kapılan 2 kişiden biri kurtarıldı, diğerini arama çalışmaları sürüyor.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde plaja giden Hüseyin Furkan Şen ve Resul Alperen Cüre, serinlemek için denize girdi.
Bir süre sonra akıntıya kapılan gençlerden Cüre, çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.
İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve su altı arama ekipleri bölgeye sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Cüre, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Denizde kaybolan Hüseyin Furkan Şen için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.
Sıradaki Haber
İstanbul'da ticareti yasak 12 hayvan ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz