Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 20:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale açıklarında 68 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 43 düzensiz göçmen kurtarıldı, yelkenli tekne ile yurt dışına kaçmaya çalışan 25 düzensiz göçmen ise yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ayvacık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı üzerinde söz konusu bölgeye ekip yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 43 kişi kıyıya çıkarıldı.
Eceabat açıklarındaki yelkenli teknede ise 25 düzensiz göçmen yakalandı. Bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettikleri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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