Hemşire Serpil Bolat, 20 yaşındaki oğlu, 70 yaşındaki annesi ve babası teker teker koronavirüs oldu ve hastalığı atlattı. Ancak hastalık onları derinden etkiledi.

Deneyimli hemşire bu süreçte büyük sıkıntı yaşadı. Serpil Bolat, iyileştikten sonra Kocaeli Devlet Hastanesi'ndeki görevine geri döndü. Döner dönmez de yoğun aşılama mesaisine başladı.

Bakan Koca, Serpil hemşirenin hikayesini paylaştı

Serpil hemşirenin bu çabası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da dikkatini çekti ve sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Koca, mesajına "Serpil Hemşire çoğumuzdan iyi bilir. Aşı niçin bu denli önemli?" diye başladı.

Ailenin başına gelenleri anlattı ve yazıyı "Ne kadar çok aşı yapabiliyorsa o kadar mutlu!" diye bitirdi.

SERPİL HEMŞİRE ÇOĞUMUZDAN İYİ BİLİR. Aşı niçin bu denli önemli? Geçen yılın Kasım ayında annesi, babası, oğlu, kendisi Covid-19’a yakalandı. Şu an Kocaeli Devlet Hastanesi Aşı Polikliniğinde çalışıyor. Ve ne kadar çok aşı yapabiliyorsa o kadar mutlu! pic.twitter.com/Hpl7VUdsu9 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 3, 2021

Serpil Hemşire de Bakan Koca'nın paylaşımına duyarsız kalmadı.

Bolat, "Sayın bakanımız Fahrettin Koca'nın benim hikayemden etkilenip, paylaşması tabii ki beni mutlu etti. Çalışmalarımıza devam edeceğiz, salgını hep birlikte yeneceğiz" dedi.