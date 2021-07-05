Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 18:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ümraniye'de 10 katlı binada yangın
[Fotoğraf: DHA]
Ümraniye'de izolasyon çalışmalarının yapıldığı 10 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Mehmet Akif Mahallesi Yumurcak Sokak'taki 10 katlı binanın çatısında çıktı.
İzolasyon çalışması sırasında çıktığı iddia edilen yangın için çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bina sakinleri kendi imkanlarıyla binadan çıktı.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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