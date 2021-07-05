Yangın, Mehmet Akif Mahallesi Yumurcak Sokak'taki 10 katlı binanın çatısında çıktı.

İzolasyon çalışması sırasında çıktığı iddia edilen yangın için çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bina sakinleri kendi imkanlarıyla binadan çıktı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.