Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 17:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da ahıra operasyon: 5 ton kaçak tütün ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Beykoz'da polis, içinde büyükbaş hayvanlarında da olduğu bir ahıra operasyon düzenledi. Aramalarda 5 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.
Ahırların arka bölümlerinde üretim alanı oluşturdular, tonlarca kaçak tütünü paketleyip satışa hazırladılar. Ancak polis operasyonuyla yakayı ele verdiler.
İstanbul'da kaçakçılıkla mücadele ekipleri, Beykoz'da bir adreste kaçak nargile tütünü imalatı yapıldığını belirledi.
[Fotoğraf: AA]
Ahırdan 5 ton nargile tütünü çıktı
İçinde büyükbaş hayvanların da bulunduğu bir ahıra operasyon düzenlendi.
Aramalarda, 5 ton nargile tütünü ele geçirildi. Nargile tütününün üretiminde kullanılan malzemelere de el konuldu.
Operasyonda bir kişi gözaltına alındı, firari olan bir şüpheliyi yakalama çalışmaları da devam ediyor.
Etiketler: Kaçakçılık Polis
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