Ahırların arka bölümlerinde üretim alanı oluşturdular, tonlarca kaçak tütünü paketleyip satışa hazırladılar. Ancak polis operasyonuyla yakayı ele verdiler.

İstanbul'da kaçakçılıkla mücadele ekipleri, Beykoz'da bir adreste kaçak nargile tütünü imalatı yapıldığını belirledi.

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Ahırdan 5 ton nargile tütünü çıktı

İçinde büyükbaş hayvanların da bulunduğu bir ahıra operasyon düzenlendi.

Aramalarda, 5 ton nargile tütünü ele geçirildi. Nargile tütününün üretiminde kullanılan malzemelere de el konuldu.

Operasyonda bir kişi gözaltına alındı, firari olan bir şüpheliyi yakalama çalışmaları da devam ediyor.