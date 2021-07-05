Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde boş arazide ölü köpekleri gören esnaf, durumu yetkililere bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Yenimahalle Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi.

Ölü köpekler, otopsi yapılması için alındı.

Hayvanseverler de olayın aydınlatılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istedi.