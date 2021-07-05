Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 15:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Damada '5 liradan 5 bin liralık takı' sürprizi
Antalya’nın Serik ilçesinde dünya evine giren Tanrıkulu çiftine, arkadaşları tarafından ilginç bir sürpriz yapıldı. Arkadaşları, aralarında topladıkları 5 bin lirayı 5'er liralık banknotlar haline getirdi, takı merasiminde damada taktı.
Antalya'nın Serik ilçesinde 24 yaşındaki Halil İbrahim Tanrıkulu ve aynı yaştaki Gizem Tanrıkulu, aşklarını evlilikle taçlandırdı.
Arkadaşları, düğün töreninde damada sürpriz yapmak için aralarında 5 bin lira topladı.
Gençler, daha sonra topladıkları parayı 5 liralık banknot haline getirdi.
Damadın arkadaşlarının düğünde 5 liraları uç uca ekleyerek Tanrıkulu'nun yakasına takması renkli ve eğlenceli görüntüler oluşturdu.
Etiketler: Antalya
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