Antalya'nın Serik ilçesinde 24 yaşındaki Halil İbrahim Tanrıkulu ve aynı yaştaki Gizem Tanrıkulu, aşklarını evlilikle taçlandırdı.

Arkadaşları, düğün töreninde damada sürpriz yapmak için aralarında 5 bin lira topladı.

Gençler, daha sonra topladıkları parayı 5 liralık banknot haline getirdi.

Damadın arkadaşlarının düğünde 5 liraları uç uca ekleyerek Tanrıkulu'nun yakasına takması renkli ve eğlenceli görüntüler oluşturdu.