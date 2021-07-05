Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da sahte içkiden can kaybı 10'a çıktı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içki zehirlenmesi sonucu tedavi altına alınanlardan biri daha yaşamını yitirdi. Zehirlenmeye bağlı ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.
İlçede sahte içki zehirlenmesine bağlı olarak tedavi görenlerden 59 yaşındaki Hasan N. hayatını kaybetti. Böylece sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.
İki hafta önce ilçedeki hastanelere başvuran 29 kişiden 8'inin ise tedavisi sürüyor.
6 şüpheli tutuklandı
Zehirlenme nedeniyle hastaneye başvuranların sahte içkiden zehirlendiklerinin belirlenmesi üzerine polis soruşturma başlatmış, 1 tona yakın sahte içki ele geçirilmişti.
İş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.
Etiketler: Sahte İçki Tekirdağ
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