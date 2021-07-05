Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 16:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da ormanlık alanda bebek cesedi bulundu
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ormanlık alanda yeni doğduğu anlaşılan bir bebeğe ait ceset bulundu.
Nilüfer ilçesine bağlı Gümüştepe Mahallesi Ormanlar Caddesi civarındaki ormanlık arazide bir çoban, ağaç dibine bırakılmış siyah renkli poşeti fark etti.
Poşeti açınca içinde bebek cesedi olduğunu gören çoban, durumu polise bildirdi.
Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, yeni doğduğu anlaşılan bebeğin cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Bebeğin kimliğinin belirlenmesi ve olayın aydınlatılması için başlatılan çalışma sürüyor.
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