Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 18:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 25 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 28 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 25 şüpheliyi gözaltına aldı.
Dedektör köpeklerin de katıldığı operasyonlarda 285 gram metamfetamin, 10 gram eroin, 70 gram esrar, hassas terazi ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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