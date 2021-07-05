Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 20:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 düzensiz göçmen yüzerek Kuşadası'na ulaştı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 3 düzensiz göçmen, can salı taşımayınca yüzerek karaya çıktı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dipburun mevkiinde yardım ihbarında bulunulması üzerine bölgeye hareket etti.
Araçla ulaşımın olmadığı bölgedeki 3 kişi, botla karaya yanaşan Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenler, can salı taşımayınca kendileri yüzerek karaya ulaştı.
Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen Suriye uyruklu 3 kişi, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik Yunanistan
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