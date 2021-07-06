Şehit polis memuru Alışkan'ın Çorlu Havaalanı'ndan alınan Türk bayrağına sarılı naaşı, önce Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından cenaze, Selimiye Camisi'ne getirildi. Şehidi, meslektaşları caminin avlusuna kadar omuzda taşıdı.

Şehidin babası Fahri, annesi Emine ve eşi Seçil Alışkan taziyeleri kabul etti.

İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Alışkan'ın naaşı, tören mangası tarafından omuzlarda taşındı. Bu sırada şehidin yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Şehidin cenazesi, yeni şehir mezarlığında toprağa verildi.

Törene, şehidin kızı Asya Alışkan ile yakınları, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Abdulkadir Seri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, şehidin arkadaşları ve meslektaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.