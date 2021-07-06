İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi'ndeki restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, restoranın bitişiğindeki başka bir iş yerine de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın, yaklaşık iki saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yangın, iş yerlerinde hasara yol açtı.