Bakan Fidan'dan Mısır ziyaretiyle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyaretinin, mükemmel düzeyde seyreden ikili iş birliğini ve bölgedeki gelişmeleri ele almak bakımından son derece önemli bir fırsat teşkil ettiğini belirtti.

Bakan Fidan açıklamasında Mısırlı yetkililere teşekkür ederek şunları söyledi:

"Samimi misafirperverlikleri için başta değerli mevkidaşım ve kardeşim Bedir Abdülati olmak üzere tüm Mısırlı yetkililere teşekkür ediyorum.

Ziyaret kapsamında mevkidaşımla beraber Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu İkinci Toplantısı’na eş başkanlık yaptık. Ayrıca Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Reşad ve Arap Ligi Genel Sekreteri Nebil Fehmi’yle görüştük. İkili ticaretimizi artıracak, ekonomik ilişkilerimizi çeşitlendirecek ve ülkelerimiz arasındaki bağlantısallığı güçlendirecek anlaşmaları imzaladık. Türkiye ve Mısır, tarihin ve coğrafyanın kendilerine yüklediği sorumluluğun bilinciyle hareket eden iki büyük devlettir. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin güçlenmesi, yalnızca halklarımızın ortak menfaatlerine değil; bölgemizde barış, istikrar ve refahın tesisine de hizmet etmektedir.

Bu anlayış ve Cumhurbaşkanlarımızın vizyonu doğrultusunda omuz omuza çalışmaya ve ilişkilerimizi karşılıklı güven ve ortak çıkarlarımız temelinde derinleştirmeye devam edeceğiz."