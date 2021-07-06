Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 12:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
İl il koronavirüs vaka haritası açıklandı... Türkiye geneli yeni koronavirüs vaka haritası...
Koronavirüs vaka haritası güncellendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Haziran-2 Temmuz'da illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı. Türkiye geneli koronavirüs vaka haritası... İl il koronavirüs haritası...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 26 Haziran-2 Temmuz'da illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını paylaştı.
Koca'nın paylaştığı haritaya göre, her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayısında en yüksek artış 155,57 ile Ağrı'da görüldü.
Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller ise Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli ve Bartın oldu.
Bakan Koca, salgının sonunun aşı ile geldiğini belirterek, "Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun" uyarısında bulundu.
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