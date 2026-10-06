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Ekonomi
TRT Haber 06.10.2026 06:27

TCMB Başkanı Karahan Meclis'te sunum yapacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün sunum yapacak.

TCMB Başkanı Karahan Meclis'te sunum yapacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi 28'inci Yasama Dönemi'nin 5'inci Yasama Yılına yoğun bir gündemle girdi. Bugün çalışmalarına başlayacak Genel Kurul'un ilk gündem maddesi Türk Kızılay Kanunu olacak. Yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerini düzenleyen teklif de komisyon gündemine gelecek. Fon soruşturmasına ilişkin son gelişmeler de Meclis'in gündeminde yer alacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanacak. Komisyonda, Karahan'ın milletvekillerine sunum yapması öngörülüyor.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapacak.

Karahan'ın, toplantıda, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.

TCMB'nin faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturacağı tahmin ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, Başkan'ın, Banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirmesi gerekiyor.

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