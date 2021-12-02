Kuvvetli rüzgar Konya ve Aksaray'da bazı bölgelerde kum fırtınası oluşturarak, trafiğin durmasına neden oldu.

Dün öğle saatlerinden itibaren ülkenin bir kısmını etkisi altına alan kuvvetli rüzgar, bugün Konya'da da etkili oldu.

Merkezde rüzgarın etkisi hissedilirken, ilçe ve çevre yollarında kum fırtınası oluştu.

Trafik güvenliğini sağlamak için Konya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, tedbir amaçlı bazı yolları trafiğe kapattı.

Konya-Aksaray ve Konya-Ankara yolu, bazı noktalarda oluşan kum fırtınası nedeniyle trafiğe kapatıldı, bu yollarda araçların geçişine izin verilmiyor.

Öte yandan Aksaray'da da kuvvetli rüzgar, kum fırtınasına sebep oldu.

Fırtına nedeniyle Aksaray-Adana kara yolu polis ekiplerince trafiğe kapatıldı.

Trafik ekipleri, kara yolunda birikme yapan araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.