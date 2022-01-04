Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 21:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Beykoz'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu devrildi. Araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Şantiyeden aldığı hafriyatları Şile'ye götürmek üzere yola çıkan Oğuzhan Çelik yönetimindeki kamyon, kontrolden çıktı.
Devrilen kamyonda bulunan Emre Akdoğan ve Furkan Yavuz hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kamyondaki hafriyatlar yola saçıldı.
Polis ekipleri ise kazanın yaşandığı viyadüğü trafiğe kapattı.
Etiketler: Trafik
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