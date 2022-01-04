Şantiyeden aldığı hafriyatları Şile'ye götürmek üzere yola çıkan Oğuzhan Çelik yönetimindeki kamyon, kontrolden çıktı.

Devrilen kamyonda bulunan Emre Akdoğan ve Furkan Yavuz hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kamyondaki hafriyatlar yola saçıldı.

Polis ekipleri ise kazanın yaşandığı viyadüğü trafiğe kapattı.

