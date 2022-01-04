Yoğun bakım hastalarının nakilleri sırasında yaşanan olumsuzlukların önüne geçmek ve helikopterlerin hastaneye yakın bir yere inişinin sağlanması için Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’ın girişimleriyle özel idare ekipleri tarafından yapılan helikopter pisti tamamlanarak, faaliyete geçti.

Atatürk Devlet Hastanesi kampüsü içerisinde acil hasta nakil hizmetlerinde kullanılacak ve 625 metrekarelik acil iniş-kalkış alanına sahip pistin yapımı ile birlikte hastaların, hastaneden, helikopter ambulansa sorunsuz taşınması ve nakillerin çok daha hızlı yapılması sağlanacak.