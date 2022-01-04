Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 15:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çalışanlar için Sosyal Denge Sözleşmesi imzaladı
[Fotoğraf: AA]
Kırşehir Belediyesi ile Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Denge Sözleşmesini, Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) Genel Başkanı Arap Mucur ile Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu imzaladı.
"Çalışanların motivasyonunu arttırmayı hedefliyoruz"
Ekicioğlu, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, ağırlaşan yaşam koşullarının çalışanların üzerindeki etkisini bir nebze olsun rahatlatmayı, moral ve motivasyonlarını artırmayı hedeflediklerini belirtti.
Belediye bütçesini de dikkate alarak ve ekonomik koşulları zorlayarak bu sözleşmeyi imzaladıklarını aktaran Ekicioğlu, "Tüm Yerel-Sen ve Belediyemiz arasında imzalanan sözleşmenin tüm personelimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Kırşehir
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