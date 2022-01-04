Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Denge Sözleşmesini, Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) Genel Başkanı Arap Mucur ile Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu imzaladı.

"Çalışanların motivasyonunu arttırmayı hedefliyoruz"

Ekicioğlu, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, ağırlaşan yaşam koşullarının çalışanların üzerindeki etkisini bir nebze olsun rahatlatmayı, moral ve motivasyonlarını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Belediye bütçesini de dikkate alarak ve ekonomik koşulları zorlayarak bu sözleşmeyi imzaladıklarını aktaran Ekicioğlu, "Tüm Yerel-Sen ve Belediyemiz arasında imzalanan sözleşmenin tüm personelimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.