Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 15:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa’da yeni varyant tespit edildi
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Kamerun'dan Fransa'ya dönen birkaç yolcuda 46 mutasyonu olan yeni bir koronavirüs varyantı tespit edildi. Varyanta 'B.1.640.2' adı verildi.
Fransa’da, Ulusal basındaki haberlere göre, Kamerun’dan döndüğü belirtilen bir kişide, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “izlenilen varyant” kategorisinde tanımlanan B.1.640.2. olarak adlandırılan bir varyant tespit edildi.
Söz konusu varyantın belirlendiği kişinin virüsü 12 kişiye daha bulaştırdığı ifade edildi.
Virologlar, yeni varyantın şimdilik endişe uyandıracak bir bulaş oranında olmadığı bilgisini verdi.
Etiketler: Fransa Koronavirüs
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